Après avoir été les acteurs de l’une des plus belles joutes footballistiques de l’année, les Espagnols sont rentrés chez eux ce mercredi. Avec le regret de passer juste à côté de la finale mais aussi avec le sentiment du devoir accompli.

"Mes joueurs ont fait un superbe travail, je n’ai rien à leur reprocher", se réjouit malgré tout le sélectionneur Luis Enrique. "Je disais avant l’Euro qu’on était parmi les huit équipes capables de gagner, je ne pense pas avoir fait d’erreur car on rentre en sachant qu’on aurait pu gagner la compétition. On a en tout cas montré qu’on était une équipe et on continuera de le faire."

(...)