1 L’Angleterre ne va pas changer de philosophie. C’est une équipe qui ne s’expose pas beaucoup défensivement. Elle garde toujours une base défensive de six joueurs, avec le quatre arrière et Rice et Philips. Devant, les quatre offensifs n’ont pas vraiment de soucis pour se créer des occasions individuellement sans forcément produire du jeu. C’est la plus grande qualité de cette équipe.