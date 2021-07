Ce dimanche, the place to be, c’est Londres ! La finale messieurs de Wimbledon, d’abord ; celle de l’Euro à Wembley, ensuite : il faudra sortir chapeau melon et bottes de cuir pour être à la hauteur de la situation devant sa télévision ! Il fut pourtant une époque où, de l’autre côté de la Manche, aucune grande compétition sportive ne se disputait le jour du Seigneur.