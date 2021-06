Un match complètement fou ! Cette rencontre entre le Portugal et l'Allemagne restera comme l'un des matchs les plus spectaculaires de cet Euro 2020. Mais il va également rester dans l'Histoire du football et des grands tournois.

Car en encaissant coup sur coup deux buts contre son camp, tout d'abord Ruben Dias (35e) et ensuite Guerreiro (39e), le Portugal est devenu la première nation à encaisser deux autogoals dans un même match lors d'un tournoi majeur, Coupe du monde et Euro.

Autre statistique surprenante, depuis le début de l'Euro, on dénombre déjà cinq buts contre son camp inscrits. Outre les deux buts "inscrits" par les Portugais face à l'Allemagne, dès le match d'ouverture, le Turc Demiral déviait le ballon dans son propre but, Hummels inscrivait le seul but de la rencontre entre, la France et l'Allemagne et Szczesny se rendait coupable face à la Slovaquie.

À titre de comparaison, depuis le premier Euro en 1960 et jusqu'à l'Euro 2016, neuf autogoals avaient été inscrits.