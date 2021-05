Avant l'Euro, la DH vous présente le joueur à suivre pour chacun des 24 pays participants. Pour le Danemark : Christian Eriksen.

À peine 20 minutes jouées en championnat entre le 15 décembre et le 25 janvier. Alors que les Nerazzurri enchaînaient les rencontres, huit en six semaines, Antonio Conte continuait à se priver des services de Christian Eriksen. Annoncé en grande pompe, vu ses performances à Tottenham mais aussi les rumeurs qui l’envoyaient au Real Madrid, le Danois semblait tout proche de la sortie lors du mercato hivernal, douze mois seulement après son arrivée en Lombardie. Il paraissait même grillé. Un salaire élevé, 28 ans, et une saison 2019-2020 où il n’a été décisif qu’à onze reprises en plus de cinquante rencontres.