À lui seul pratiquement, Teemu Pukki incarne le danger finlandais. Il est intraitable dans le grand rectangle.

Les clubs anglais ont, depuis plusieurs années, la constante ambition d’étendre leur influence au-delà de leurs frontières. Les marchés asiatiques et américains, notamment, sont des terres propices à la croissance pour les deux clubs de Manchester, Chelsea ou encore Liverpool, mais aussi les écuries plus modestes. Tant au niveau des droits TV que des revenus de merchandising. Norwich, club yo-yo qui effectue constamment des allers-retours entre la Premier League et la Championship, compte, de son côté, sur un second marché bien particulier : celui de la Finlande. Les maillots jaune et vert floqués du numéro 22 s’y vendent comme des petits pains et les matchs de Norwich sont devenus quasiment des événements à part entière. Un succès (pas si) étrange qui n’est autre que l’œuvre d’un seul homme : Teemu Pukki.

(...)