Après une défaite et un partage chacune, les sélections écossaise et croate ne possèdent qu’une seule unité au compteur dans ce groupe D. La qualification est pourtant toujours accessible, même si elle dépendra des nations des autres poules. Mais pour encore rêver d’un siège en huitièmes de finale, il faudra absolument gagner… et donc marquer. Un exercice dans lequel les deux équipes sont en grande difficulté. (...)