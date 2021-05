"Il n'a pas été en mesure de participer à des compétitions ou de s'entraîner", a expliqué Luis Enrique au sujet du défenseur qui a souffert de plusieurs blessures depuis le début de l'année. "Cela n'a pas été facile. Hier je l'ai appelé, et c'était difficile et dur. Je me sens mal, il est très professionnel et il aide beaucoup l'équipe nationale, il peut encore le faire à l'avenir. Mais je regarde le bénéfice pour le groupe. Je lui ai recommandé d'être égoïste et de se rétablir afin de jouer pour le club et l'équipe nationale."

Le défenseur français Aymeric Laporte, tout juste naturalisé espagnol, a été convoqué lundi pour disputer l'Euro avec l'Espagne du 11 juin au 11 juillet, dans une liste sans Sergio Ramos, dont l'absence est une énorme surprise.

Appelé à trois reprises en équipe de France mais sans jamais disputer de match, Laporte (Manchester City) a donc officiellement choisi l'Espagne. Le sélectionneur Luis Enrique a décidé de se passer de Ramos (35 ans), le capitaine de la Roja, dans sa liste de 24 joueurs amenés à disputer la compétition.