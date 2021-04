Huit des douze villes hôtes de l'Euro 2020 de football se sont engagées à accueillir du public durant le tournoi, qui se jouera du 11 juin au 11 juillet prochain, a annoncé l'Union européenne de football, l'UEFA, vendredi, dans un communiqué. Il s'agit de Saint-Pétersbourg et Copenhague, où la Belgique jouera sa phase de groupes, Budapest, Bakou, Amsterdam, Bucarest, Copenhague et Glasgow. Les décisions concernant les quatre villes restantes, Munich, Rome, Bilbao et Dublin, seront prises le 19 avril.