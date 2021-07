La liste a été annoncée mardi par l'UEFA. L'action collective des Diables Rouges ponctuée par Kevin de Bruyne qui leur a permis de prendre l'avantage (1-2, 70e) face aux Danois lors de la deuxième journée des phases de poule de l'Euro 2020 a séduit le panel d'experts constitué de 16 personnes avec notamment Fabio Capello, Esteban Cambiasso et David Moyes.

Il est désormais possible pour les internautes de voter pour leur but favori afin qu'il soit officiellement élu But du Tournoi de l'UEFA EURO 2020.

Dans la sélection figurent aussi, entre autres, le but de Lorenzo Insigne contre la Belgique en quarts de finale et la frappe lointaine du Tchèque Patrik Schick face à l'Écosse.