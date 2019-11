Qui rejoindra la Belgique et les autres pays dans le chapeau 1 ?

Alors que seuls les groupes C, G et I n’ont pas encore rendu leurs verdicts définitifs, les chapeaux pour le tirage au sort de l’Euro 2020, le 30 novembre prochain à Bucarest, commencent à prendre forme. Dans le chapeau 1, on retrouve déjà la Belgique, l’Angleterre, l’Espagne, l’Ukraine et l’Italie. Il ne reste donc plus qu’une seule place à prendre parmi les têtes de série. Celle-ci se dispute entre l’Allemagne, les Pays-Bas et la France. Les champions du monde en titre n’ont cependant pas leur sort entre les mains car ils ont déjà disputé toutes leurs rencontres.

Pour constituer le chapeau 1, l'UEFA ne regarde pas le classement mondial mais bien les performances lors de la phase de poules. Les six équipes "protégées" seront dons celles qui ont réalisé le meilleurs parcours lors des qualifications.. Et a ce petit jeu-là, ce sont les Allemands qui sont bien partis pour venir s’ajouter aux cinq nations précédemment citées. Actuellement leader de son groupe avec 18 unités, soit deux de plus que les Néerlandais, la Mannschaft n’a besoin que d’une victoire lors de la rencontre de ce soir, à domicile face à l’Irlande du Nord, pour s’assurer de finir en tête de son groupe et venir s’ajouter à la liste des nations présentes dans le chapeau 1.

Si les hommes de Joachim Löw se font surprendre, ce sont ceux de Ronald Koeman qui pourraient alors en profiter. Les Oranjes accueillent l’Estonie, dernière du groupe avec un seul petit point. En cas de défaite allemande, Memphis Depay et ses équipiers devront alors vaincre les Estoniens pour s’offrir la première place. Mais une simple victoire ne suffirait pas. Il leur faudra au minimum s’imposer avec trois buts d’écart. Sans quoi, la dernière place du chapeau 1 serait alors attribuée à… la France !

En effet, si l’Allemagne s’incline et que les Pays-Bas ne remportent pas leur match par plus de deux buts d’écart, les Bleus deviendront alors les sixièmes meilleurs premiers et seraient reversés dans le chapeau 1. Les deux autres nations seraient alors envoyées dans le chapeau 2. Si toutefois les Hollandais perdent ce soir, ils seront alors reversés dans le chapeau 3…

Ce soir, nous connaîtrons enfin les 20 premières nations qualifiées et les chapeaux 1,2 et 3. Le reste des qualifiés et des chapeaux seront déterminés en mars prochain, après les barrages.