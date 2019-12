L'Espagne affrontera le Portugal, champion d'Europe en titre, en match amical de préparation à l'Euro 2020 (12 juin-12 juillet) le 5 juin à 20h30 au stade Wanda-Metropolitano de Madrid, a annoncé la fédération espagnole de football (RFEF) jeudi.

"Le match amical contre la sélection championne d'Europe en titre (2016) se jouera le 5 juin et servira à finaliser la préparation de l'équipe de Luis Enrique", sélectionneur de la "Roja", précise le communiqué.

Auparavant, la sélection espagnole disputera deux matchs amicaux fin mars contre deux grandes nations du football européen, l'Allemagne (le 26 mars 2020 au stade Wanda-Metropolitano) et les Pays-Bas (le 29 mars à 20h00 à Amsterdam).

Lors du tirage au sort de la phase finale de l'Euro réalisé le 30 novembre dernier à Bucarest (Roumanie), l'Espagne a hérité du groupe E en compagnie de la Suède, de la Pologne et du futur vainqueur des barrages B. Le Portugal de Cristiano Ronaldo, quant à lui, se retrouve au sein de la poule E, la plus relevée sur le papier, en compagnie de la France, championne du monde en titre, de l'Allemagne, championne du monde 2014, et du futur vainqueur des barrages A.