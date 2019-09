Malgré une Roumanie coriace et menaçante en fin de match, l'Espagne est parvenue à s'imposer 1-2 jeudi soir à Bucarest. Elle enregistre un 5e succès en cinq matchs dans le groupe F des qualifications à l'Euro 2020 de football. La 'Roja' a donc effectué un pas supplémentaire vers la qualification.

Sous les ordres de Robert Moreno, successeur de l'endeuillé Luis Enrique, l'Espagne a pris l'ascendant en première période et a logiquement mené au score grâce à un penalty de Sergio Ramos (29e). Le capitaine espagnol a soigné ses statistiques en plantant un 8e but lors de ses neuf dernières apparitions en sélection. En début de deuxième période, les Ibères ont enfoncé le clou avec un deuxième but signé Paco Alcacer (47e) mais ont un peu baissé la garde permettant aux Roumains de revenir dans la partie grâce à Florin Andone (59e). Avec l'ancien Standardman Razvan Marin dans leur rangs et le Genkois Ianis Hagi à partir de l'heure de jeu, la Roumanie a bien tenté d'égaliser mais n'y est pas parvenue malgré l'exclusion de Diego Llorente (79e) et plusieurs occasions très chaudes. Au classement, elle recule à la 4e place avec 7 points derrière la Suède (10) et la Norvège (8) qui ont respectivement battu les Îles Féroé 0-4 et Malte 2-0. On soulignera le premier but en sélection du Norvégien Sander Berge, le médian du Racing Genk.

Tout comme l'Espagne, l'Italie est elle aussi parvenue à réussir le 15 sur 15 grâce à son succès 1-3 en Arménie end ébut de soirée. Peu à leur affaire, les Azzurri ont dû puiser dans leurs réserves pour remonter le but inscrit par Karapetian (11e). L'exclusion du buteur arménien en fin de mi-temps n'a paradoxalement pas aidé les Italiens qui ont tout de même fait le boulot grâce aux réalisations de Andrea Belotti (28e et 80e) et Lorenzo Pellegrini (77e). Dans ce même groupe J, la Finlande garde le rythme à trois jours du choc contre la 'Squadra'. Les Finlandais ont battu la Grèce 1-0 et pointent à seulement trois points des Italiens. Derrière aux, la Bosnie-Herzégovine (7 pts) a renoué avec la victoire et battu le Liechtenstein 5-0.

Dans le groupe D, l'Irlande (11 pts) a gardé ses distances avec la Suisse (5 pts) après son partage 1-1 face à la Nati qui compte deux matchs de retard. McGoldrick (85e) a répondu à Schar (74e). Entre-temps, le Danemark (8 pts) a renforcé sa deuxième place grâce à son large succès à Gibraltar 0-6.

Enfin dans le groupe G, Israël et la Macédoine du Nord n'ont pas réussi à se départager 1-1. Les Israéliens (8 pts) sont deuxièmes derrière la Pologne (12 pts) qui se déplace en Slovénie vendredi. La Macédoine du Nord est 4e avec 5 points.