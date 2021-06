Une note vocale arrive sur le téléphone après 120 minutes. Trois secondes : "Mamma mia." Un confrère italien n’a pas pu contenir sa joie. Son soulagement, même. Un autre message arrive dans la foulée : "F***** hell".

Les fans italiens ont vécu l’enfer samedi soir dans un match interdit aux cardiaques. Wembley, acquis à 80 % à la cause italienne, a rarement été aussi silencieux que lors du VAR check sur le but d’Arnautovic, finalement annulé, et de la réduction du score en toute fin de prolongation.



(...)