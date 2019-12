La fédération italienne de football a annoncé mercredi que l'équipe nationale affrontera Saint-Marin le 29 mai à Cagliari dans le cadre de sa préparation à l'Euro 2020.

Le duel aura lieu cinq jours après la dernière journée de Serie A et six jours avant la rencontre amicale contre la Tchéquie dont le lieu n'a pas encore été choisi. En principe, il y aura un troisième match. L'Italie, pays hôte, a été versé dans le groupe A avec la Turquie, la Suisse et le Pays de Galles.

Les Italiens, quadruples champions du monde, n'ont plus remporté le Championnat d'Europe depuis 1968. La première partie de la préparation sera la plus dure. La Squadra Azzurra affrontera l'Angleterre à Londres le 27 mars et l'Allemagne quatre jours plus tard à Nuremberg.