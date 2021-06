L'ex-Brugeois Ivan Perisic a ouvert la marque pour les vice-champions du monde (24e, 1-0) et Wbeymar Angulo a égalisé pour les visiteurs (72e, 1-1). A l'Euro, la Croatie est versée dans le Groupe D avec la Tchéquie, l'Écosse et l'Angleterre. À la Josko Arena de Ried, la Slovaquie a été menée par la Bulgarie sur un but d'Atanas Ilev (9e, 0-1). Laszlo Benes a remis les deux équipes à égalité (27e, 1-1) et le score n'a plus changé. Dans le groupe E, la Slovaquie affrontera le Suède, la Pologne et l'Espagne.

La Macédoine du Nord, qui prépare le premier tournoi majeur de son histoire, a partagé contre la Slovénie. L'équipier de Dries Mertens à Naples Eljif Elmas a porté les visités au commandement (55e, 1-0) et Domen Crnigoj a égalisé tout en fin de match (90e+7, 1-1). Les Lynx défieront les Pays-Bas, l'Autriche et l'Ukraine dans le groupe C.