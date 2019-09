Battus en Turquie en juin, les champions du monde français ont grillé un joker: victoire plus que conseillée pour les Bleus face à l'Albanie samedi pour ne pas voir la qualification à l'Euro-2020 s'éloigner. Comme le Portugal, toujours bredouille, contre la Serbie.

Sans Mbappé, ni Pogba, ni Kanté, les joueurs de Didier Deschamps sont privés samedi d'une grande partie de leur épine dorsale du Mondial russe.

Un vide comblé par Kingsley Coman, Thomas Lemar et Corentin Tolisso, de retour de sa grave blessure ? Les deux Bavarois et le Madrilène sont en tout cas attendus et seraient inspirés de répondre présent pour tenter de se faire une place et surtout ne pas hypothéquer la qualification des Bleus à l'Euro-2020. Car, après 4 matches joués, "DD" et ses hommes restent au coude à coude avec la Turquie et l'Islande dans le groupe H: les trois pointent à 9 points.

Succès nécessaire aussi pour le Portugal en Serbie, après deux nuls en deux matches, dans ce qui ressemble à un choc pour la 2e place qualificative du groupe B. Faute de victoire, la Seleção pourrait avoir à passer par les barrages puisque l'Ukraine (1re) a réalisé un sans-faute jusqu'ici.

"La Serbie est une équipe constituée de bons joueurs. Ils ont une très bonne génération. Nous savons que nous allons jouer sur un terrain très difficile", a assuré le prometteur milieu de terrain lusitanien Ruben Neves, 22 ans et 11 sélections.

Face au nouveau buteur du Real Madrid Luka Jovic et au massif Sergej Milinkovic-Savic dans l'entrejeu serbe, Cristiano Ronaldo et les siens pourront compter dans l'hostilité du Marakana de Belgrade sur leur joyau Joao Felix, acheté à prix d'or (126 M EUR) par l'Atlético Madrid cet été et auteur de débuts probants en Liga malgré ses 19 ans.

Autre prodige guetté samedi: Mason Mount, la révélation de ce début de Premier League avec Chelsea, qui pourrait fêter sa première sélection avec l'Angleterre face à la Bulgarie.

Déjà estampillé comme le "new Lampard" outre-Manche, le milieu de terrain de 20 ans, qui a inscrit 2 buts avec les Blues cette saison, a été appelé pour la deuxième fois par Gareth Southgate pour ses deux rencontres du groupe A face à la Bulgarie et au Kosovo.

Le sélectionneur des Three Lions a fixé le cap, "gagner tous nos matches si possible", puisque pour le tirage au sort de la phase finale le 30 novembre, les têtes de série seront déterminées en fonction des classements aux éliminatoires.

Toutes les rencontres de ce samedi (heures belges):

Groupe A

15H00: Kosovo - République tchèque

18H00: Angleterre - Bulgarie

Groupe B

18H00: Lituanie - Ukraine

20H45: Serbie - Portugal

Groupe H

18H00: Islande - Moldavie

20H45: France - Albanie et Turquie - Andorre