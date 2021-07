Le capitaine tchèque Vladimir Darida a mis fin à sa carrière internationale après l'élimination de la République tchèque de l'Euro face au Danemark, a annoncé la sélection dimanche. "L'équipe nationale a fait ses adieux à l'Euro. J'ai ensuite fait mes adieux à mes coéquipiers", a déclaré Darida sur le site de la fédération tchèque de football.

Le milieu de terrain de 30 ans du Hertha Berlin, avait débuté, brassard de capitaine à un bras, les trois matches de la phase de groupes de l'Euro,

Darida (8 buts en 76 sélections), a ensuite manqué le huitième de finale contre les Pays-Bas (2-0) en raison d'une blessure et n'est entré qu'en fin de match samedi en quart de finale contre le Danemark, vainqueur des Tchèques 2-1.

"Au cours de cette dernière saison, j'ai passé 140 jours hors de chez moi en raison des matchs et des stages d'entraînement", a expliqué le joueur formé au Viktoria Plzen. "Je veux passer beaucoup plus de temps avec la famille et mon petit garçon", a-t-il ajouté.