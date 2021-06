"Les yeux du monde entier seront braqués sur nous", a déclaré le sélectionneur turc Senol Günes lors d'une interview au quotidien italien Corriere dello Sport. La Turquie et l'Italie forment le groupe A avec la Suisse et le pays de Galles. "Pour nous, beaucoup dépendra du match d'ouverture contre l'Italie", pense Günes, 69 ans, qui avait mené la Turquie à la troisième place du Mondial 2002 lors de sa première période comme sélectionneur.

Günes estime que l'Italie est favorite pour ce match d'ouverture. "Ils sont parmi les possibles vainqueurs de l'Euro. Tout d'abord parce qu'ils jouent à domicile. Puis parce que ce sont des maîtres du football, parmi les meilleurs du monde, comme le témoignent leurs quatre titres mondiaux. Après avoir manqué la qualification au Mondial 2018, ils ont changé d'entraîneur et sont repartis avec des changements structurels. Ils ont créé une nouvelle équipe avec Mancini: jeune, dynamique, performante et orientée vers les objectifs. Et nous pourrions la voir en finale."

Pour Günes, "l'Italie se trouve au niveau de l'Angleterre, de la France, de l'Espagne et de l'Allemagne. Et je mets aussi les Pays-Bas. Nous, nous voulons entrer dans l'élite, mais il faut le faire à travers le jeu."