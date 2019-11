Aleksander Ceferin, le président de l'Union des associations européennes de football (UEFA), est confiant quant au fait que Saint-Pétersbourg pourra accueillir quatre rencontres de l'Euro 2020 de football, a-t-il déclaré mercredi à l'agence de presse TASS au terme d'une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine.

Ceferin a également souligné l'organisation sans faille de la dernière Coupe du monde. Lors de l'Euro 2020, organisé pour la première fois à travers tout le continent, Saint-Pétersbourg doit accueillir trois rencontres de la phase de poules ainsi qu'un quart de finale. Les Diables Rouges sont déjà assurés de s'y produire à deux reprises dans le groupe B, contre le pays hôte et une autre nation encore à définir.

Plus tôt, l'Agence mondiale antidopage (AMA) avait confirmé que la Russie, malgré une probable nouvelle suspension liée à un vaste réseau de dopage, ne devait pas s"inquiéter quant à l'organisation des matches de l'Euro sur son sol. "Ce n'est pas un événement mondial ni un championnat du monde", a brièvement expliqué un porte-parole de l'AMA. La finale de la Ligue des champions 2021, prévue également au stade Krestovski, n'est pas non plus remise en cause.

Poutine a préféré souligner l'aspect sportif de ces rencontres organisées dans la deuxième ville du pays. "Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour ne pas laisser tomber les supporters et les joueurs", a déclaré le président russe. "Cet Euro sera très spécial pour nous car la première édition (1960, ndlr) a été remportée par l'Union soviétique il y a près de 60 ans."