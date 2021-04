L'Union européenne de football (UEFA) a rendu vendredi sa décision sur les trois dernières villes hôtes de l'Euro 2020 qui n'étaient pas encore certaines de pouvoir accueillir du public en raison de la pandémie de Covid-19. Munich a été confirmé comme hôte tandis que Bilbao est remplacé par Séville. Les matches prévus à Dublin se disputeront eux à Saint-Pétersbourg et Londres.

Devant accueillir les matches de l'Allemagne dans le groupe F, Munich pourra accueillir au moins 14.500 supporters dans l'Allianz Arena après avoir reçu le feu vert des autorités bavaroises. Bilbao, pour sa part, devait accueillir les trois matches de l'Espagne dans le groupe E ainsi qu'un huitième de finale. Ces quatre rencontres auront finalement lieu au stade La Cartuja à Séville qui pourra être rempli à 30% de sa capacité. Mercredi, les autorités de Bilbao avaient déjà annoncé que la ville basque était retirée des douze villes hôtes. Les trois autres matches du groupe E devaient se tenir à Dublin mais la capitale irlandaise n'a pas pu garantir la présence de public. Ces trois rencontres se dérouleront à Saint-Pétersbourg qui accueille déjà trois rencontres du groupe B dont deux des Diables Rouges contre la Russie le 12 juin et la Finlande le 21 juin. Le 8e de finale prévu à Dublin sera lui joué à Londres. "L'UEFA souhaite exprimer sa reconnaissance et sa gratitude aux villes de Bilbao et de Dublin - toutes deux considérées comme de bons sites pour accueillir les futurs événements de l'UEFA - aux gouvernements nationaux et régionaux d'Espagne et de la République d'Irlande, ainsi qu'à toutes les parties prenantes locales pour leur dévouement, leur professionnalisme et leurs efforts au cours des dernières années", a écrit l'UEFA dans son communiqué. "Nous avons travaillé d'arrache-pied avec les associations organisatrices et les autorités locales afin de garantir un cadre sûr et festif pour les matches, et je suis vraiment satisfait que nous soyons en mesure d'accueillir des spectateurs lors de tous les matches, pour cette grande fête du football des équipes nationales sur l'ensemble du continent", a réagi Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA, cité dans le communiqué