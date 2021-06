Installer Depay dans de meilleures conditions sera la clé lors des prochaines échéances.

En l’espace de 180 minutes, le pessimisme qui régnait chez nos voisins du nord avant le tournoi a laissé place à un vigoureux enthousiasme. La rencontre face à la Macédoine du Nord de ce lundi a été rendue superflue suite aux deux succès face à l’Ukraine et l’Autriche : les Pays-Bas sont déjà certains de finir la phase de groupe à la première place. Contre toute attente, cet élan de positivité a été l’œuvre du collectif et non pas de Memphis Depay.