Zéro point, huit buts encaissés pour un seul marqué en trois rencontres : la Turquie est sortie de cet Euro 2020 par la toute petite porte. Les attentes étaient pourtant élevées après l’excellente campagne de qualification, ce qui a rendu la chute d’autant plus douloureuse.

"Nous sommes tristes", a commenté Senol Günes, déjà sélectionneur lors de la troisième place décrochée à la Coupe du monde 2002. "Nous attendions ce tournoi depuis longtemps. On espérait proposer un beau football et obtenir de bons résultats. C’était notre rêve de prouver nos qualités à toute l’Europe et de sortir de ce groupe A. Nous n’avons pas pu confirmer les bonnes dispositions montrées en qualification, car cette deuxième phase était très différente. Beaucoup plus exigeante. C’est comme si nous avions été écrasés par les attentes de toute la nation." (...)