À l'approche de l'Euro 2020, cet organe s'attend à voir le nombre de joueurs augmenter en même temps que le nombre de dérives liées aux paris sportifs. La Commission va donc lancer une campagne de prévention avec un message clair : "Arrêtez de jouer à temps ! ". Tout au long de la compétition, la RTBF et la VRT diffuseront donc un spot publicitaire incitant les parieurs à être prudents et qui renverra vers le site web www.arretezvousatemps.be, spécialement créé pour l'occasion. Les joueurs pourront y consulter "toutes les informations utiles sur le jeu responsable et l'aide disponible", explique vendredi la Commission des jeux de hasard dans un communiqué de presse.

"Trop souvent, le joueur ne sait pas qu'une aide existe", ajoute Magali Claive, présidente de la Commission des jeux de hasard. "Il ne sait pas où il peut la trouver et quand il y fait appel, les dégâts sont déjà très importants. Il est donc fondamental que le joueur puisse détecter si son comportement est ou non problématique et, si nécessaire, qu'il trouve sans tarder le chemin vers un accompagnement efficace."

La campagne a été mise sur pieds grâce l'intervention de l'union professionnelle 'Belgian Association of Gaming Operators' (BAGO), qui rassemble cinq opérateurs de jeux de hasard en Belgique. Ce partenariat a notamment permis à la Commission de disposer de l'espace publicitaire et le matériel audiovisuel nécessaire. "Les opérateurs légaux sont convaincus que le développement durable de leurs activités, passe par la canalisation du joueur vers une offre de jeu sûr et contrôlée" a déclaré Emmanuel Mewissen, président de BAGO.