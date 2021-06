Cette fois, ça y est pour du bon : la (courte) campagne de préparation pour l’Euro a débuté. Hier après-midi, les Diables ont garé leur bolide sur le parking du Proximus Basecamp à Tubize. Et vu que les joueurs sont obligés de rester dans la "bulle Diables", les voitures devraient rester sur place jusqu’au dernier match de la Belgique. Michy Batshuayi n’est d’ailleurs plus le seul à attirer tous les regards avec sa Lamborghini (voir photo). Toby Alderweireld, lui aussi, s’est présenté avec la même voiture.

À son premier point de presse, Roberto Martinez avait des nouvelles plus ou moins bonnes concernant Kevin De Bruyne et Axel Witsel. "Je suis plus confiant que samedi en ce qui concerne Kevin", dit Martinez. "Si une opération avait été nécessaire, cela aurait été compliqué de jouer l’Euro. Mais ce n’est pas le cas. Or, on attend des résultats de tests supplémentaires pour voir quand il peut jouer." En d’autres mots, Martinez n’est pas totalement rassuré.

Concernant Witsel, Martinez donne de plus en plus l’impression de croire au miracle. Il a également fixé un objectif. "Le but est qu’il joue le troisième match du premier tour, contre la Finlande. Mais on décidera le 11 juin si c’est réalisable. Il s’entraîne déjà sur le terrain. La prochaine étape est d’être ‘match fit’."

Dans ce même dossier, Martinez a apporté des précisions par rapport au remplaçant éventuel de Witsel. "Ce sera Sambi Lokonga. Mechele et Vanheusden, je les ai fait venir en vue des deux matchs amicaux, parce que nous n’avons pas énormément de défenseurs."