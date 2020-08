Après quatre matches, la Belgique et la Suisse sont invaincues dans le groupe H. La Roumanie est troisième avec 3 points sur 9. La Croatie (3 sur 12) et la Lituanie (0 sur 15) complètent le classement.

Les neuf vainqueurs de groupe et les trois meilleurs deuxièmes se qualifient pour le Championnat d'Europe en Angleterre. Les six autres deuxièmes de groupes joueront un barrage. L'Euro a été reporté à 2022 (6-31 juillet) pour éviter la concurrence de l'Euro 2020 masculin, lui aussi reporté d'un an en raison de la pandémie de Covid-19 (11juin-11 juillet 2021).

La sélection belge

Gardiennes (4): Nicky Evrard, Diede Lemey, Lisa Lichtfus, Justien Odeurs

Défenseuses (9): Julie Biesmans, Maud Coutereels, Laura Deloose, Laura De Neve, Heleen Jaques, Davina Philtjens, Charlotte Tison, Shari Van Belle, Jody Vangheluwe

Milieu de terrain (4): Marie Minnaert, Kassandra Missipo, Lenie Onzia, Justine Vanhaevermaet

Attaquantes (9): Janice Cayman, Yana Daniëls, Tine De Caigny, Elena Dhont, Chloé Vande Velde, Davinia Vanmechelen, Lola Wajnblum, Tessa Wullaert, Sarah Wijnants