Ces dernières semaines, l’attaque de l’équipe de France a été énormément mise en lumière. Et on peut le comprendre avec ce trio impressionnant Mbappé-Griezmann-Benzema, épaulé par Coman, Dembélé ou Giroud. Mais l’attaque de l’Angleterre mérite elle aussi une certaine admiration.

Et pour cause : les éléments offensifs des Three Lions possèdent ensemble la plus grande valeur marchande (selon Transfermarkt) de toutes les nations présentes à l’Euro...