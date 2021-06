Dos au mur, les hommes de Joachim Löw ont montré qu’ils n’étaient pas morts.

L’histoire retiendra davantage que cette génération allemande, que l’on dit vieillissante et à bout de souffle, n’est pas morte, plutôt que la statistique qui révèle que les partenaires de Kroos sont devenus la première équipe dans un Euro à bénéficier d’un but contre son camp après en avoir concédé un (contre la France), mais aussi que deux auto-buts soient inscrits dans le même match par la même équipe (en l’occurrence les Portugais Dias et Guerreiro). Le sens logique des priorités.

(...)