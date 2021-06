Philippe Léonard, Dirk Medved, Gert Verheyen, Luis Oliveira. Des noms qui sentent bon les années 1990. Un autre à ajouter : celui de Philippe Van de Walle, portier des Diables le 29 mai 1996. Et première victime d’Enrico Chiesa sous le maillot de la Squadra.

Ce soir-là, la Belgique se déplace en terres italiennes, à Crémone, pour une rencontre amicale. Les Diables ont mené 0-2 (buts de Geoffrey Claeys et autogoal d’Amedeo Carboni), avant de se faire rejoindre sur un premier but de Del Pierro (et une erreur de notre portier). L’égalisation est tombée après la pause. Le commentateur italien lance : "Surveillez bien le numéro 18, Chiesa." Une prophétie. Sur le corner, le buteur de la Sampdoria attaque la première zone, décroise sa tête et marque son premier but pour la Squadra Azzura.

Une réalisation anodine s’ensuivit. Un but lors de la défaite 2-1 des Italiens face à la République tchèque à l’Euro 1996. Ce goal de Chiesa père fait désormais écho 25 ans plus tard.

Grâce au but du fiston durant les prolongations du match, le nom Chiesa sera à jamais dans l’histoire de l’Euro. C’était la première fois qu’un père et un fils inscrivaient un but en championnat d’Europe.