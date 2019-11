Fernando Santos était présent en conférence de presse en marge du match opposant le Portugal face à la Lituanie. En Italie, de club de la Juventus s'insurge de la présence de la star portugaise avec sa sélection à cause de ses problèmes de genoux. Sorti à la 60e minute du match face au Milan AC dimanche, l'attaquant avait même quitté le stade prématurément. Ronaldo sera-t-il prêt jouer ce soir ?

Pour Santos, cela ne fait aucun doute: "Cristiano, un sujet incontournable ? Mais pour qui ? Pour la presse ? Pour moi, non, sinon je ne l’aurais pas convoqué. Il n’y a rien d’incontournable ici. Cristiano Ronaldo est ici, il se sent bien et va jouer contre la Lituanie. je n’ai aucun doute à ce sujet. Aucun ! Toute cette histoire a lieu parce que c’est le meilleur joueur du monde. Tout le monde parle de Cristiano, tout le monde prends le pouls de Cristiano… Si ce n’était pas lui, mais un joueur lambda, personne ne parlerait de ça (de la blessure au genou). Il y a des millions de joueurs dans le monde et ça n’arrive qu’avec lui, ou avec un ou deux joueurs en plus. Encore une question sur Cristiano ? Non ! Je suis ici pour parler du Portugal, du match, pas de Cristiano ! »

A la suite d'une nouvelle question sur Cristiano Ronaldo, Fernando Santos s'est emporté contre une journaliste espagnole: « Je vous demande pardon, mais je ne parlerai plus de Cristiano, ok ? Cette conférence de presse n’est pas sur Cristiano Ronaldo, mais sur le match entre le Portugal et la Lituanie. Est-ce que Cristiano sera à 100% et prêt à jouer ? Je vous ai déjà répondu. (…) Tout ce qui se dit en Italie n’est pas arrivé jusqu’ici. En tout cas, pas à moi, ni à l’équipe, ni à Cristiano. Il est très motivé à l’idée de jouer, comme il l’a toujours été. C’est un professionnel fantastique et je n’arrive toujours pas à comprendre comment il peut être remis en cause." Ambiance ambiance du côté du Portugal qui doit absolument prendre les trois points pour se qualifier ce soir.