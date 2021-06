Il en faut peu pour être heureux, ce n'est pas ce jeune supporter anglais qui dira le contraire ! Présent parmi un public de 60.000 personnes à Wembley pour la rencontre entre l'Angleterre et la République Tchèque mardi soir, le jeune garçon a été filmé par les caméras du stade, et son image a été diffusée sur les écrans installés dans les gradins. Il n'en fallait pas plus pour que le petit bonhomme explose de joie au moment de se rendre compte que c'était bien lui qu'on voyait dans tout le stade. N'en croyant pas ses yeux, il s'est pris la tête dans les mains plusieurs fois, avant de lever et d'agiter les bras en l'air, un immense sourire sur les lèvres.

Une séquence adorable, comme on espère en voir encore durant la suite de cet Euro.