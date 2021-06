"Folie totale", "Incroyable", "match de malade mental": les adjectifs n'ont pas manqué pour qualifier la rencontre.





















Une qualification en quart de finale n'aura jamais coûté aussi cher! La rencontre qui opposait l'Espagne à la Croatie ce lundi a été marquée par un véritable retournement de situation et un festival de buts.Menés 1-3 à cinq minutes du terme, les Croates ont renversé la tendance en inscrivant deux buts en toute fin de match pour arracher les prolongations. L'Espagne a ensuite tué tous les espoirs de Modric & cie en plantant deux goals en prolongation (3-5), qui a permis à Morata et ses coéquipiers de filer en quart.Sur les réseaux sociaux, les internautes ont abondamment commenté la rencontre, se délectant des occasions en série et du suspense insoutenable. Pour beaucoup, ce huitième est d'ores et déjà LE match de l'Euro!