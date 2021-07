Notre consultant Olivier Deschacht sur les performances des joueurs belges les plus vieux lors de l'Euro.

Si vous me demandez si les anciens Vermaelen (35 ans), Vertonghen (34 ans) et Mertens (34 ans) doivent dire adieu à l’équipe nationale, je réponds : ‘non’. Le Mondial 2022 se joue dans un an et demi. Je propose que le Qatar soit leur "Last Dance". Ce n’est pas à cause des vieux que la Belgique est éliminée.