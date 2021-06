Ce dimanche avait lieu la rencontre Pays-Bas-Ukraine à Amsterdam des phases de poules de l'Euro 2021. Le match spectaculaire s'est soldé par une victoire des Oranje 3-2.



Le Roi Willem-Alexander des Pays-Bas et son épouse, la Reine Maxima, étaient présents dans le stade pour soutenir l'équipe nationale. Ils avaient d'ailleurs revêtu l'écharpe l'orange. Le monarque, fan de sport, s'est montré très expressif lors du match remporté par les Pays-Bas. Après le but de Denzel Dumfries, signant la victoire des Oranje, il a laissé éclaté sa joie. On peut le voir voir secouer les poings et se dandiner en guise de célébration.

La Reine est, quant à elle, restée plus stoïque et semble même déroutée par la réaction de son mari, affichant une expression tout aussi cocasse.



Leurs réactions, plutôt drôles, n'ont pas échappé aux téléspectateurs qui ont partagé la vidéo sur les réseaux sociaux.