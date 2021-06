Les Anglais vont-ils terminer premiers de ce groupe D ? Seule une victoire face aux Tchèques leur permettrait d’y arriver. Un partage les qualifierait aussi mais c’est la République tchèque qui terminerait en tête du groupe. Un seul scénario les enverrait à la troisième place : que la Tchéquie gagne et que la Croatie batte l’Écosse, ou inversement mais avec au moins deux buts d’écart.

Dans ce cas de figure, l’Angleterre devrait figurer parmi les meilleurs troisièmes. Tous les scénarii sont donc encore possibles et le nom de leur futur adversaire en huitième de finale également.

1re place. Si les Three Lions remportent le groupe D, ils affronteront le deuxième du groupe de la mort : l’Allemagne, la France ou le Portugal (à moins que la Hongrie ne crée la surprise).

2e place. S’ils ne terminent qu’au deuxième rang, ils feront face au deuxième du groupe E. Cette poule est aussi très ouverte puisque la Suède (4 pts) est en tête, devant la Slovaquie (3), l’Espagne (2) et la Pologne (1). Mais la Roja pourrait monter dans le classement mercredi soir en battant les Slovaques.

3e place. S’il est qualifié, le troisième du groupe de l’Angleterre devra patienter jusqu’à la fin de la phase de poule pour connaître son futur adversaire. Ce sera dans tous les cas face au vainqueur du groupe C ou E. Les Pays-Bas ont remporté le groupe C tandis que tout reste possible entre la Suède, la Slovaquie, la Pologne et l'Espagne dans le groupe E.