L'Angleterre va rencontrer deux équipes qu'elle connait bien. En effet, l'équipe a hérité de la Croatie, remake de la Coupe du Monde 2018, et de la République Tchèque qui était dans son groupe lors des éliminatoires. Présent lors du tirage, son entraîneur Gareth Southgate a également évoqué une confrontation face aux Diables rouges. "Nous connaissons bien la Belgique depuis la Coupe du Monde, et il y a beaucoup de vos joueurs qui évoluent en Premier League. Et lorsqu'on aligne une équipe avec Hazard et De Bruyne dedans, cela ne laisse pas indifférent. La Belgique a plus d'expérience que nous et une certaine régularité depuis plusieurs années sous les ordres de Roberto Martínez, cela joue."

Il a également abordé son match d'ouverture face à la Croatie: "Peu importe qui joue à domicile si tu ne joues pas bien. C'est une expérience géniale pour nous d'avoir un match de l'Euro contre une nation comme la Croatie dès le premier match. C'est fantastique pour nos fans. Le premier objectif est de se qualifier. C'est une stratégie sur trois matches, pas sur un seul."