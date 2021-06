L'élimination de la France en huitième de finale de l'Euro contre la Suisse a ravi beaucoup de Belges. D'autant plus après les propos tenus par certains journalistes et consultants français depuis quelques semaines, surtout au sujet des Diables rouges. Notamment les commentaires du journaliste et chroniqueur Gilles Favard sur le plateau de la chaîne LÉquipe avaient beaucoup fait parlé d'eux en Belgique.

"Les Belges vont vite rentrer chez eux manger des frites", avait-il déclaré après l'interview de Thomas Meunier suite à la victoire des Diables contre la Russie. Des commentaires que les internautes belges n'ont pas oublié. Ces derniers ont donc pris un malin plaisir à lui répondre après l'élimination des Bleus.

Favard avait twitté "Killian pense à nous...", juste avant le tir au but décisif et a reçu une vague de railleries de la part des Belges.