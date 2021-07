Son tournoi a commencé par un coup d’éclat. Il s’est achevé par un but historique.

Jamais un Tchèque n’avait marqué cinq fois dans un Euro depuis Milan Baros en 2004. À l’époque, l’attaquant et ses coéquipiers s’étaient frayés un chemin jusqu’en demi-finale. 17 ans plus tard, Patrik Schick a égalé son aîné et le voilà qui rêve de l’imiter puisque sa cinquième réalisation du tournoi lui a permis de rejoindre Cristiano Ronaldo tout en haut du classement des buteurs.