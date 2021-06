L’UEFA a interdit l’illumination du stade de Munich aux couleurs arc-en-ciel LGBT pour la rencontre Allemagne-Hongrie d’hier soir. À la suite de cette décision, treize pays européens, dont la Belgique, ont tenté de faire plier la Hongrie, en vain.

Il faut dire que la réaction de l’UEFA peut surprendre quand l’on sait que l’instance avait promu dans un tweet daté du 3 août 2019 "une compétition pour tous", agrémenté d’un arc-en-ciel. Par ce geste, la municipalité allemande voulait protester contre la loi adoptée la semaine dernière en Hongrie à l’initiative du parti souverainiste de Viktor Orban, visant à interdire la "promotion" de l’homosexualité auprès des mineurs.

Cette dernière n’avait pas non plus sanctionné le capitaine allemand Manuel Neuer, qui portait un brassard aux couleurs LGBT lors du match contre le Portugal. Ce qui pose problème dans le cas de l’Allianz Arena est la portée du message politique. "De par ses statuts, l’UEFA est une organisation politiquement et religieusement neutre, détaille l’UEFA dans un communiqué. Étant donné le contexte politique de cette demande - un message visant une décision prise par le Parlement national hongrois -, l’UEFA doit refuser cette requête."