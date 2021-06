Angleterre - Ecosse: pour les Britanniques, il s'agit du match de l'Euro. Et il rappelle forcément de bons souvenirs pour les Anglais. En plein Euro 96, Paul Gascoigne avait illuminé la planète football d'un goal d'anthologie. Suivi d'une célébration qui est entrée dans l'histoire. Entre passion et décadence, cette action résume parfaitement la carrière de la starlette anglaise.

Grâce à un amour de sombrero, Gazza parvenait a dribbler son homologue pour finir le travail d'une belle volée. Le tout dans un stade de Wembley plein comme un oeuf et acquis à la cause des Anglais. Et la sienne. Du grand art.

Sa célébration a été tout aussi singulière. Après son chef d'oeuvre, le joueur se couche pour se faire sciemment asperger d'eau par Steve McManaman, Teddy Sheringham et Jamie Redknapp. Un beau clin d'oeil après que des photos de lui en pleine ivresse lors de la tournée asiatique juste avant l'Euro se soient retrouvées dans des Tabloid.

© BELGA

Grâce à tout cela, le génie anglais gardera à jamais une place à part dans le coeur des Three Lions.