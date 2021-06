Alessandro Nesta et Fransesco Totti ont lancé la cérémonie dans un Stadio Olimpico avec 18 000 spectateurs en tribunes. Les champions du monde 2006 ont salué les supporters puis ont cédé la place à une chorégraphie de ballons géants et au ténor italien Andrea Bocelli. C'était ensuite déjà le tour de l’hymne de l’Euro, composé par le DJ néerlandais Martin Garrix accompagné de Bono et The Edge du groupe U2, pour clôturer cette cérémonie simplifiée à cause du Covid-19.

Presque une tradition, comme le souligne un internaute, les téléspectateurs ont commenté la cérémonie sur les réseaux sociaux et tous ne sont pas d'accord.

Il y a ceux pour qui cette cérémonie est une réussite.

Et ceux pour qui la cérémonie est un désastre :