De San Siro à l’Allianz Arena. De Milan à Munich. Plus de trois ans et demi se sont écoulés entre l’une des nuits les plus douloureuses des Azzuri et cette soirée nettement plus douce avec un message envoyé à l’Europe tout entière qui veut que cette équipe a prouvé qu’elle avait les moyens des ambitions édictées par Roberto Mancini avant le tournoi quand le sélectionneur avait lancé "qu’il venait pour gagner".

Des ténèbres d’un couac monumental qui avait privé la sélection de la Coupe du monde 2018 au paradis touché du doigt, le voyage a été long. Et Lorenzo Insigne se pose en symbole de cette odysée aux airs de rédemption. Parce que l’attaquant était présent dans la fraîcheur milanaise. Loin du premier rôle qui est désormais le sien.



(...)