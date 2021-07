Alors que les Anglais croyaient dur comme fer à leurs chances de remporter l'Euro, l'hymne pop "Football's coming home" était entendu partout Outre-Manche. Tout avait pourtant bien commencé pour les Three Lions qui menaient au score dès la deuxième minute de jeu grâce à Luke Shaw.

Mais Leonardo Bonucci en a voulu autrement. Le défenseur italien a égalisé pour la Squadra Azzurra en deuxième mi-temps, relançant les Italiens qui l'ont finalement emporté aux penaltys suite aux ratés de Rashford, Sancho et Saka.

Après le match, le joueur de la Juve a transformé le slogan anglais "It's coming home" (ndlr: cela revient à la maison) par "It's coming to Rome" (ndlr: Cela revient à Rome).

Les Anglais apprécieront...