Un fauteuil pour deux prétendants. A Wembley, l'Angleterre et l'Italie se donneront coup pour coup. Les Three Lions courent après un succès en compétition depuis 1966 et son sacre en Coupe du monde face à l'Allemagne de l'Ouest. 55 ans plus tard, les hommes de Gareth Southgate ont rendez-vous avec leur destin.

Pour affronter la Squadra, le coach ne devrait pas bouleverser son onze. Le décrié Pickford devrait bel et bien garder sa place dans les cages. La paire Stones - Maguire, impériale face au Danemark seront accompagnés du ressuscité Shaw sur la gauche et du TGV Walker sur la droite. Dans le coeur du jeu, là où se situe la grande force de l'Italie, Philips et Rice auront la lourde tâche de récupérer des ballons pour se projeter vers l'avant. A priori, Mason Mount devrait se trouver juste devant ce duo.

Deux des trois places de devant sont déjà assurées. Sterling et Kane seront les deux dangers numéro un pour les joueurs de la Botte. Le troisième larron devrait être Bukayo Saka. A moins que Southgate ne brouille les pistes pour mettre le virevoltant Sancho ou l'élégant Grealish.

De son côté, les Italiens avancent avec (beaucoup) de certitudes. Les papys Bonucci et Chiellini seront associés pour contrecarrer l'armada anglaise. Les latéraux devraient être Di Lorenzo à droite et Emerson Palmieri à gauche. Devant eux, le trio infernal Jorginho - Verratti - Barella sera aligné. La complémentarité de ce milieu ultra homogène est la grande force de la Squadra. Devant, Insigne et Chiesa seront associés au maladroit mais infatigable Ciro Immobile.

