Le milieu de terrain Jorginho a connu une saison prolifique. Vainqueur de la Champions League avec Chelsea en mai dernier, puis de l'Euro avec la Squadra Azzurra, certains n'hésitent pas à citer le joueur d'origine brésilienne comme potentiel candidat au Ballon d'Or.

Le joueur a été interrogé à ce sujet sur la télévision brésilienne et préfère rester modeste : "Le Ballon d'Or ? Nous vivons pour nos rêves. Mais je vais être honnête, cela dépend des critères d'attribution", a commencé le milieu de terrain qui ne nie pas l'importance qu'il a eu sur le terrain cette saison. "S'il faut voter en fonction des titres, personne n'a gagné plus que moi cette saison. Mais si l'on parle de talent, je suis conscient de ne pas être le meilleur au monde. Comment pourrais-je me comparer à Messi, Cristiano Ronaldo ou Neymar ? Ils ont des caractéristiques différentes des miennes."

Si l'Italie a remporté l'Euro, Jorginho a rendu des millions d'Italiens très nerveux en ratant son tir au but décisif. L'Italien est revenu sur cet échec qui aurait pu coûter cher : "Tout était prévu, je savais que Donnarumma allait arrêter celui d'après", a-t-il rigolé. "Quand j’ai manqué mon tir, à ce moment-là le monde m’est tombé dessus, parce que je voulais donner la victoire à l’Italie. Heureusement qu’on a ce phénomène dans les buts qui m’a sauvé."