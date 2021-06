Déjà avant le retour de Karim Benzema, l’attaque française avait de quoi faire très peur. Mbappé, Coman, Griezmann, Lemar, Dembélé… Pourtant, les trois dernières sorties de l’équipe de France en mars n’avaient pas réellement impressionné.

"Dans le contenu, on est capables de mieux faire", assurait Didier Deschamps après le maigre succès en Bosnie (0-1). "Face à un bloc aussi dense, il faut plus de justesse et de mouvements", disait-il quelques jours plus tôt à la fin du match nul contre l’Ukraine (1-1). "J’avais décidé d’aligner une équipe avec beaucoup de joueurs portés sur l’offensive, mais ça n’a pas forcément été le match où on s’est créé le plus d’occasions."

Ces trois matchs qualificatifs pour le Mondial 2022 ont en revanche eu le don d’ouvrir les yeux du sélectionneur français. Il manquait ce joueur capable d’harmoniser le jeu offensif, ce joueur technique pouvant faire la différence face à des blocs défensifs regroupés comme la France a dû prendre l’habitude d’en affronter.