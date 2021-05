"Merci à ma famille, mes amis, mon club, à vous... et à tous ceux qui m'ont toujours soutenu et me donnent de la force au quotidien", a ajouté l'attaquant du Real Madrid.

Un peu plus tôt, il avait retweeté un clin d'œil à son intention de son probable futur partenaire d'attaque, Kylian Mbappé. Comme un premier une-deux échangé à distance sur les réseaux sociaux, avant même d'être associés sur le terrain.

"KB x KM", avait écrit Mbappé sur les réseaux sociaux, allusion aux initiales des deux joueurs, avec un montage photo les montrant tous les deux vêtus du maillot des Bleus prêts à se tomber dans les bras.

Une photo qui a été largement "likée" et partagée sur les réseaux sociaux. "Vamonos crack!" ("Allons-y crack!"), lui a même répondu l'attaquant du Real Madrid sur Instagram. L'alchimie entre les deux stars a-t-elle déjà démarré ?