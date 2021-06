Le doute n’est plus permis. La marée rouge qui a déferlé sur Amsterdam donnant à la capitale batave des airs de Copenhague s’est retirée l’esprit léger avec le droit de rêver.

Les Danois n’avaient plus gagné de match à élimination directe depuis leur improbable sacre de 1992 et les voilà, cimentés par le malaise cardiaque de Christian Eriksen, portés par un drôle d’état d’esprit qui, à force, ne va plus faire rire grand monde et certainement pas les Tchèques qu’ils affronteront en quart de finale.