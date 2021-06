L’attaquant britannique a marqué les esprits en arrachant un point face à la Nati.

À 28 ans, Kieffer Moore n’a toujours pas participé à la moindre rencontre en Premier League. Le Gallois s’est jusqu’à présent contenté de 130 matchs en Championship et plus de 80 en League One, ce qui ne l’a pas empêché de revêtir sa cape de héros face aux Helvètes ce samedi. Principal danger dans les rangs britanniques, il fait déjà office de première révélation pour cet Euro 2020. “Il n’apporte pas seulement une présence devant, c’est bien plus que cela”, commentait le sélectionneur Robert Page, à la BBC. “Il a une bonne touche de balle pour sa taille (1m95) et il travaille énormément, avec des courses importantes. Il m’impressionne à chaque fois qu’il porte le maillot du Pays de Galles.”

Son entraîneur ne veut pas résumer ses qualités à un simple joueur de tête. Pourtant, c’est dans ce domaine qu’il a déstabilisé la défense adverse lors du partage (1-1) arraché par les Gallois, après avoir été menés au score. Quatre de ses six buts marqués avec les Dragons ont été marqués du front. Une vraie spécialité.