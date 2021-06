L'Allemagne demande à l'UEFA de réduire le nombre de supporters à Wembley pour les prochains matchs

Euro 2020

La Rédaction avec Belga

A quelques heures du match de l'Allemagne à Londres face à l'Angleterre, le ministre allemand de l'Intérieur et des Sports demande au gouvernement britannique et à l'UEFA d'autoriser moins de spectateurs dans le stade de Wembley pour les prochains matchs à cause du coronavirus. Pour rappel, les demi-finales et la finale se joueront dans l'enceinte située à Londres.